Анализ Плечевого Сустава в Ansys

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Закрыт1 заявка347 просмотров

Необходимо сделать Статический анализ плечевого сустава. Нужно в существующую модель добавить связи/привязки с заданными параметрами (подвесить на пружинах/жестких элементах аналоги мышц и сухожилий) детали и нагрузить всю сборку в разных положениях. Получить контактные напряжения/усилия в определенных точках.

5 лет назад
StepanZ
Степан 
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Андрей
 
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