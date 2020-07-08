Добрый день. Есть две 3D модели шестеренок. Нужно их превратить в два чертежа, по которым можно будет изготовить эти детали. В приложении картинка с одной из моделей для примера.
3d визуализация оборудования котельной на 10 квт
3d модель котельной для частного дома на основании плана котельной и принципиальной схемы обвязки. с использованием оборудования заложенного в проект. предоставление результатов во всех форматах и необходимых видах.
а так же 3d модель узлов: подключение радиатора, конвектора
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