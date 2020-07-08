3d визуализация оборудования котельной на 10 квт

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт6 заявок495 просмотров

3d модель котельной для частного дома на основании плана котельной и принципиальной схемы обвязки. с использованием оборудования заложенного в проект. предоставление результатов во всех форматах и необходимых видах.

а так же 3d модель узлов: подключение радиатора, конвектора

5 лет назад
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