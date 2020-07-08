Чертёж такой же или примерной коробочки и наложение какого то дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт7 заявок571 просмотр

Нужен чертёж такой Коробки, так же нужен 1-2 дизайна этой Коробки, где отрывающаяся часть написать: Тяни

в центре написать: С Днём рождения! С др!

5 лет назад
guest_15942397762896
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Петр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
5 лет назад