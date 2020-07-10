Конструкторская документация для мебели

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт9 заявок578 просмотров

Подготовить конструкторскую документацию для различных видов мебели, предоставлю со своей стороны :

1. Эскизы изделий. 

2. Габаритные размеры .

3. Информацию о материале и фурнитуре. 

4. Образец, пример как это примерно должно выглядеть( прикрепленный файл )  

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