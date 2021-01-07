Визуализация интерьера дома (sketchup)

Здравствуйте,

Требуется визуализация дизайна интерьера дома. Исполнение в два этапа: 1) кухня, гостиная прихожая и лестница.

Сроки 2 недели.

2) 3 спальни и 2 санузла.

Сроки 2 месяца.

Исполнение желательно в скетчапе с прилагаемыми скринами. Стиль, фотографии, цветовая гамма и материалы будут оговорены и предоставлены дизайнеру для визуализации. Спасибо.