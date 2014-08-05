Начитка текста женским голосом!

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Завершен2 заявки406 просмотров

Нужно красивым женским голосом озвучить текст (прикреплён).

Указывайте стоимость и сроки. А так же пример голоса!

11 лет назад
Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$15
1 день
Ирина на все 110% выполнила заказ на озвучку текста. Очень приятный голос!
Спасибо Артёму за проект! Отличный заказчик, легко договорились, сработались. Буду рада сотрудничеству в будущем!

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
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