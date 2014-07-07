Ключ 1

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка161 просмотр

Есть 4-х минутный видеоролик с голосовым сопровождением. Нужно перезаписать голосовое сопровождение молодым мужским голосом.

11 лет назад
alberty
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Озвучивание ролика

    Необходимо озвучить готовый ролик. Указывайте стоимость ( в грн.) и срок ( чем быстрее, тем лучше)) Текст: Часто руководители задаются вопросами: Как выгодно инвестировать денежные средства? Как ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучка переводов видеообзоров

    Требуется озвучивать переводы видеообзоров. От нас получаете видеоролик длительностью 2-15 мин на английском и текст перевода. Необходимо озвучить текст по тому же таймингу (если только речь в ролике не закадровая). Тематика – фототехника ...

    Озвучивание13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диктор. Украинский язык. Мужской голос

    Для записи 830 слов и 1290 чисел для информационной телефонной линии требуется профессиональный мужской голос на украинском языке. Просьба присылать демо, записанное по тексту в аттаче. Характер и тембр голоса ...

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Звуковое приветствие для компании

    $50

    Прикрепляю запись на гудок ожидания, 44КГц. Сейчас в ней все нравится, кроме голоса девушки, его тона. Необходимо озвучить более молодым женским голосом. Называйте Вашу цену и не забудьте примеры голосов. ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запись голоса (не разовый проект, регулярно)

    Ищем человека для озвучки текстов для видеороликов. Тексты мы предоставляем, ваша задача - начитать этот текст и записать голос. Человек нужен на долгосрочное сотрудничество, так как роликов будет много. ...

    Озвучивание17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучивание видеоролика.

    Требуется озвучивание готового видеоролика о порядке пользования сайтом по продаже продуктов питания. Одноголосый, с наложением звука на видео. Видеоролик длиной 1 минута 43 секунды. Текст написан, готовый. Количество слов - порядка ста двадцати. Без звукового ...

    Озвучивание12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучивание видео инструкции

    Озвучить видео инструкцию по использованию системы для логистической фирмы. Озвучить надо 4 блока примерно 3-4 мин. Пример одного из блоков: https://www.youtube.com/watch?v=1t6P3NrRhCY Голос: Мужской Пожелания: инструкция ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Начитка текста на английском.

    Добрый день! нужно начитать текст на английском языке. Продолжительность - 1-2 минуты (330 слов). Диктор - мужчина с хорошо поставленной дикцией и хорошим английским. формат записи - ...

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад