Озвучить 5 роликов по 2,5 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен9 заявок241 просмотр

Добрый день,

есть: 5 роликов по 2,5 минут на английском языке + расшифровка и перевод на русский текста роликов

Нужно: озвучить русский текст и наложить звуковую дорожку на ролики (на заднем фоне можно оставить приглушенный английский).

Плюс вставить кадр в начале ролика и в конце с русскими титрами.

Пишите сразу стоимость и строк.

Спасибо!

11 лет назад
olimpspb
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zvukmux
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Работа (озвучка видеороликов) была выполнена качественно на 100% и быстро! Очень довольны. Спасибо!
Работать с Екатериной было чрезвычайно приятно. Вежливое, приятное общение, чёткое задание, постоянный интерактив, своевременная оплата. И... всё по-честному.

Заявки фрилансеров

zvukmux
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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