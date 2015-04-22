Озвучить 5 роликов по 2,5 минут

Добрый день,

есть: 5 роликов по 2,5 минут на английском языке + расшифровка и перевод на русский текста роликов

Нужно: озвучить русский текст и наложить звуковую дорожку на ролики (на заднем фоне можно оставить приглушенный английский).

Плюс вставить кадр в начале ролика и в конце с русскими титрами.

Пишите сразу стоимость и строк.

Спасибо!