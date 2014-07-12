Озвучить три двухминутных ролика

Ролики на тему строительства.

Мужской голос.

Я предоставляю три текста (без видео). Хотел бы получить три аудиофайла.

Пишем один текст. Если подходит голос, пишем ещё два текста.

Если голос вдруг не подойдет, оплачиваю один текст (1/3 стоимости проекта), выбираю другого исполнителя.