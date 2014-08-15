Требуется начитка готового текста (женский)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен10 заявок284 просмотра

Добрый день!

Требуется начитать несколько страниц текста, голос женский.

11 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо, отличная работа, в срок и всегда на связи! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Отличный заказчик! Задание было предельно понятным, оплата моментальной. В скайпе все время онлайн, на возникающие вопросы отвечает быстро. В общем, по всем пунктам 5 баллов и всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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