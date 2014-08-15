Добрый день, есть: 5 роликов по 2,5 минут на английском языке + расшифровка и перевод на русский текста роликов Нужно: озвучить русский текст и наложить звуковую дорожку на ролики (на заднем ...
Требуется начитка готового текста (женский)
Добрый день!
Требуется начитать несколько страниц текста, голос женский.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ролики на тему строительства. Мужской голос. Я предоставляю три текста (без видео). Хотел бы получить три аудиофайла. Пишем один текст. Если подходит голос, пишем ещё два текста. Если голос вдруг не ...Озвучивание7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть 4-х минутный видеоролик с голосовым сопровождением. Нужно перезаписать голосовое сопровождение молодым мужским голосом.Закрыт11 лет назад
Необходимо озвучить готовый ролик. Указывайте стоимость ( в грн.) и срок ( чем быстрее, тем лучше)) Текст: Часто руководители задаются вопросами: Как выгодно инвестировать денежные средства? Как ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется озвучить минутный ролик на польском языке. Обсуждаем только после прослушивания вариантов голоса (портфолио)Закрыт11 лет назад
Требуется озвучивать переводы видеообзоров. От нас получаете видеоролик длительностью 2-15 мин на английском и текст перевода. Необходимо озвучить текст по тому же таймингу (если только речь в ролике не закадровая). Тематика – фототехника ...Озвучивание13 заявокЗакрыт11 лет назад
Для записи 830 слов и 1290 чисел для информационной телефонной линии требуется профессиональный мужской голос на украинском языке. Просьба присылать демо, записанное по тексту в аттаче. Характер и тембр голоса ...Закрыт11 лет назад
Нужен протестировать программу и записать видеоотзыв о ваших успехах в ней.Озвучивание2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Прикрепляю запись на гудок ожидания, 44КГц. Сейчас в ней все нравится, кроме голоса девушки, его тона. Необходимо озвучить более молодым женским голосом. Называйте Вашу цену и не забудьте примеры голосов. ...Озвучивание9 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем человека для озвучки текстов для видеороликов. Тексты мы предоставляем, ваша задача - начитать этот текст и записать голос. Человек нужен на долгосрочное сотрудничество, так как роликов будет много. ...Озвучивание17 заявокЗакрыт11 лет назад