Добрый день! Есть редактируемая книга в PDF на немецком. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в pdf книге). Копировать текст нужно ...
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Необходима обработка текстовых файлов.
Необходимо сделать правильный поиск по текстовым документам.
Документы в форматах Word и Acrobat.
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