Необходима обработка текстовых файлов.

$35
Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок293 просмотра
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Необходима обработка текстовых файлов.

Необходимо сделать правильный поиск по текстовым документам.

Документы в форматах Word и Acrobat.

5 лет назад
MultimediaOil
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$25
2 дня
Хорошая работа
Всё чётко, лаконично и по делу. Мгновенная оплата. Спасибо)