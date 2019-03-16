Подготовка прайс листа в формате XML

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка270 просмотров
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Подготовка прайс листа в формате XML для Rozetka.ua.

требования: https://rozetka.com.ua/ua/sellerinfo/pricelist/

Требуется сгенерировать прайс лист для загрузки товаров на Rozetka.ua из существующего прайс листа.

В процессе возможна доработка существующего прайса.

5 лет назад
mrpeer_1
50 летГреция
12 лет в сервисе
Был
месяц назад