Улучшение качества фотографии

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка242 просмотра
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Здравствуйте, проблема странного характера, произошло дтп где виновник скрылся, автомобиль виновника был заснят на видео съемку, получилось сделать скриншот автомобиль, Мицубиси, есть ли возможность рассмотреть номер автомобиля, фото прилагаю.

5 лет назад
guest_1553241040039
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад