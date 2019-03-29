Сохранить изображения из PDF книги

Добрый день!

Есть книга DjVu, нужно сохранить из нее все изображения/таблицы/формулы с помощью спец ПО в соответствии с ТЗ (все будет достаточно быстро).

ТЗ и книга в приложении или можно скачать от сюда https://yadi.sk/i/ltCRhx1xCnKvrQ (ТЗ) и https://yadi.sk/d/xnVhX_mUuHfkEQ (книга)

Прошу подавать заявку только после прочтения ТЗ.

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