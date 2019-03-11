Amazon Product

Доброго всем дня,

ищу человека, который сможет отретушировать фото так, чтоб глаз не оторвать, это фото продукта, но в целях экономии не нанимали про моделей, поэтому из того материала что есть нужно сделать конфетку,

фон трогать нельзя, продукт тоже нельзя, (ну разве что где то в талии подтянуть, только без изменений модели), можно добавить макияж, загар, цвет волос, глаз , тату, пирсинг, да что угодно, но чтоб гармонировало с конкретной моделью, чтоб среди сотен фотоко конкурентов, кликнули на эту

я оставлю для образца два фото, посмотрите, может попробуйте что сделать.оставте цену, если все устроит, добавим еще фоtок 20 или более как договоримся,