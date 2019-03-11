Amazon Product

Добрый день, Нужно создать картинки к 100 листингам на eBay. Каждый листинг должен иметь порядка уникальных 5-6 изображений. [list][*]Главная картинка (всегда уникальная)[*]Фото товара (будеет повторяться)[*]Инфографика (будет повторятся)[*]Стиль жизни (будет повторяться)[*] [/list]Подробности и требования по ссылке ниже: [url=https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7]https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7 [/url] Сфера: товары для ...
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Доброго всем дня,
ищу человека, который сможет отретушировать фото так, чтоб глаз не оторвать, это фото продукта, но в целях экономии не нанимали про моделей, поэтому из того материала что есть нужно сделать конфетку,
фон трогать нельзя, продукт тоже нельзя, (ну разве что где то в талии подтянуть, только без изменений модели), можно добавить макияж, загар, цвет волос, глаз , тату, пирсинг, да что угодно, но чтоб гармонировало с конкретной моделью, чтоб среди сотен фотоко конкурентов, кликнули на эту
я оставлю для образца два фото, посмотрите, может попробуйте что сделать.оставте цену, если все устроит, добавим еще фоtок 20 или более как договоримся,
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