Фото-обработка фото

$114
Обработка фотографийЗакрыт179 заявок1968 просмотров
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Обработать 50 фото  

Задача:  

Обработать фото игрушек, сделать яркими и насыщенными цветом, прислать нам.  

За каждое готовое фото мы платим 150 руб.  

Понадобится:  

Adobe   Photoshop

Если сработаемся, то будем сотрудничать на постоянной основе.

5 лет назад
Chertkova
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
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