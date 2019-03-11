Поиск картинок для размещения на сайте.

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Обработка фотографийЗакрыт17 заявок310 просмотров
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Необходимо найти и передать Заказчику около 250-300 картинок людей, предметов (относящихся к теме мобильных операторов и гаджетов) См. пример в архиве !

Ссылка на архив : https://drive.google.com/open?id=1NFYXWamr6sYckJ5YOQUA8iwk9TJLEooi

Картинки должны быть без фона или на белом фоне, но без фона- предпочтительнее.

Размер картинок  от 50до 300 КБ

Формат картинок *.png.  

5 лет назад
perepaul
57 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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