Привет! Нужно обработать фото. Там в зеркале отражается нога фотографа, которую нужно незаметно убрать.

Есть два фото с одинакового ракурса, на одном ноги практически не видно, на другом видно. Возможно, вырезать отдельно кусок отражения из одного фото и прилепить на другое.

В общем, я без понятия, как это делается. Если кто умеет - говорите цену.