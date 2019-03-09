Обработать 50 фото Задача: Обработать фото игрушек, сделать яркими и насыщенными цветом, прислать нам. За каждое готовое фото мы платим 150 руб. Понадобится: Adobe Photoshop Если сработаемся, то будем сотрудничать на постоянной основе.
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Привет! Нужно обработать фото. Там в зеркале отражается нога фотографа, которую нужно незаметно убрать.
Есть два фото с одинакового ракурса, на одном ноги практически не видно, на другом видно. Возможно, вырезать отдельно кусок отражения из одного фото и прилепить на другое.
В общем, я без понятия, как это делается. Если кто умеет - говорите цену.
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