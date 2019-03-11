Создание изображений к товарам на eBay.

Пример желаемого результата прикреплен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужно создать картинки к 100 листингам на eBay. Каждый листинг должен иметь порядка уникальных 5-6 изображений.
- Главная картинка (всегда уникальная)
- Фото товара (будеет повторяться)
- Инфографика (будет повторятся)
- Стиль жизни (будет повторяться)
https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7
Сфера: товары для персонализации (майки, фартуки, ленты для тожеств, желетки и т.д.)
Основные фото самих товаров предосталяются в необработанном виде. Остальное нужно делать согласно инструкции. (Mockup, инфографика, вариации с цветом товара и т.д.).
В заявке на задание пожалуйста напишите первый ответ из списка в ТЗ "Зачем все это нужно? " . В противном случае заявка будет отклонена!
Пишите, если уверены на 100% что обладаете необходимыми навыками и сможете создавать картинки в соответствии с требованиямми в ТЗ.
С Уважением,
Денис
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