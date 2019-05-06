Отредактировать фото в стиле поп-арт

Обработка фотографийЗавершен7 заявок345 просмотров
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Пример желаемого результата прикреплен.

5 лет назад
murzakov
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$9
1 день
WMZ
Не совсем то что ожидал. Правки проигнорировал
Выполнял задачу исходя из примеров желаемого, но у заказчика постоянно возникали разного рода "хотелки". Правки вносились несколько раз.
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