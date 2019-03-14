Обработка фотографии

Необходимо найти и передать Заказчику около 250-300 картинок людей, предметов (относящихся к теме мобильных операторов и гаджетов) [b][u]См. пример в архиве ! [/u][/b]Ссылка на архив : [u][url=https://drive.google.com/open?id=1NFYXWamr6sYckJ5YOQUA8iwk9TJLEooi]https://drive.google.com/open?id=1NFYXWamr6sYckJ5YOQUA8iwk9TJLEooi [/url][/u]Картинки должны быть без фона или на белом фоне, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработать фотографию,сделанную на мобильный телефон
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