denioweb

Иванов Денис denioweb

 
40 летВеликобритания/Манчестер
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание изображений к товарам на eBay.

    Добрый день, Нужно создать картинки к 100 листингам на eBay. Каждый листинг должен иметь порядка уникальных 5-6 изображений.  [list][*]Главная картинка (всегда уникальная)[*]Фото товара (будеет повторяться)[*]Инфографика (будет повторятся)[*]Стиль жизни (будет повторяться)[*] [/list]Подробности и требования по ссылке ниже: [url=https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7]https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7 [/url] Сфера: товары для ...

    Инфографика
    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощь в поиске удаленного сотрудника рекрутинг

    [b]Нужна помощь в поиске и подборе[/b] личного удаленного ассистента/помощника для руководителя фирмы находящейся в Великобритании. [b]Подробности:[/b] Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка. Сфера деятельности - электронная коммерция. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий ...

    Подбор персонала (HR)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Удаленный ассистент с отличным знанием английского языка

    $350

    Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка.Сфера деятельности - электронная коммерция.Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий (не менее 9 часов в день с понедельника по пятницу).[*]Возможность работать в выходные дни ...

    Управление проектами7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Amazon => eBay ASP.NET приложение, восстановить работоспособность

    $30

    Необходимо найти и решить проблему в существующем ASP.NET приложении.Основная задача приложения - это отслеживание измений цен и наличия товара на Amazon.co.uk, с последующим приминением этих изменeний на тоговой площадке eBay.co.uk. (бизнес по модели дропшиппинга Amazon ...

    MySQLASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шаблон HTML/CSS для eBay листинга

    Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay. Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo Весь код шаблона должен быть подробно закоментирован, например: 1. Где можно и ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Удаленный ассистент в интернет магазин (англ.)

    В связи с расширением фирмы, необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка в интернет магазин, который находится в Великобритании. Вся работа на английском языке. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [b]Обязанности:[/b] [list=1][*]Обслуживание и решение проблем с ...

    Служба поддержки28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Удаленный помощник (виртуальный ассистент). Работа на английском языке

    $300

    Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка в интернет магазин, который находится в Великобритании. Вся работа на английском языке.   Непосредственный руководитель говорит на русском языке.  Обязанности: Обслуживание и решение проблем с клиентами  (ответы на емайлы). Редактирование ...

    Служба поддержки37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Amazon to eBay stock/repricing tool

    $1000

    Необходимо ПО которое сможет функционировать как [url=http://www.profitscraper.com/]http://www.profitscraper.com[b]/[/b][/url], [url=http://skugrid.com/web/]http://skugrid.com/web/[/url]. Это решение предназначено для DropShipping`a с одной торговой площадки на другую, а именно: 1. Цена/Наличие товара Отслеживать и применять изменения всеx размещенных товаров на моем eBay UK акаунте, в соответствии ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение сайта товаром

    Необходимо загрузить в интернет магазин на платформе Magento 100 товаров категории DIY Tools на английском языке. Информация о загружаемом продукте (будет предоставлена в формате Excel в виде ссылок на источник). Сбор сведений о продукте с дополнительных ресурсов ...

    HTMLCSSMagentoPhotoshopНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
sammyboy
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Наполнение сайта товаром
Грамотно составленное ТЗ. Оплата в срок. Постоянно на связи. Рекомендую.
Константин профессионально и качественно выполнил работу. Раньше указанного срока. Рекомендую!
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