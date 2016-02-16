Добрый день, Нужно создать картинки к 100 листингам на eBay. Каждый листинг должен иметь порядка уникальных 5-6 изображений. [list][*]Главная картинка (всегда уникальная)[*]Фото товара (будеет повторяться)[*]Инфографика (будет повторятся)[*]Стиль жизни (будет повторяться)[*] [/list]Подробности и требования по ссылке ниже: [url=https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7]https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7 [/url] Сфера: товары для ...