Добрый день, Нужно создать картинки к 100 листингам на eBay. Каждый листинг должен иметь порядка уникальных 5-6 изображений. [list][*]Главная картинка (всегда уникальная)[*]Фото товара (будеет повторяться)[*]Инфографика (будет повторятся)[*]Стиль жизни (будет повторяться)[*] [/list]Подробности и требования по ссылке ниже: [url=https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7]https://www.notion.so/PHOTO-eb9707366f0a488a97fb50d1fd378cf7 [/url] Сфера: товары для ...
- Обработка фотографий7 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Нужна помощь в поиске и подборе[/b] личного удаленного ассистента/помощника для руководителя фирмы находящейся в Великобритании. [b]Подробности:[/b] Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка. Сфера деятельности - электронная коммерция. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий ...Подбор персонала (HR)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $350
Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка.Сфера деятельности - электронная коммерция.Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [list][*]График работы гибкий (не менее 9 часов в день с понедельника по пятницу).[*]Возможность работать в выходные дни ...Управление проектами7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Необходимо найти и решить проблему в существующем ASP.NET приложении.Основная задача приложения - это отслеживание измений цен и наличия товара на Amazon.co.uk, с последующим приминением этих изменeний на тоговой площадке eBay.co.uk. (бизнес по модели дропшиппинга Amazon ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay. Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo Весь код шаблона должен быть подробно закоментирован, например: 1. Где можно и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
В связи с расширением фирмы, необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка в интернет магазин, который находится в Великобритании. Вся работа на английском языке. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. [b]Обязанности:[/b] [list=1][*]Обслуживание и решение проблем с ...Служба поддержки28 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка в интернет магазин, который находится в Великобритании. Вся работа на английском языке. Непосредственный руководитель говорит на русском языке. Обязанности: Обслуживание и решение проблем с клиентами (ответы на емайлы). Редактирование ...Служба поддержки37 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Необходимо ПО которое сможет функционировать как [url=http://www.profitscraper.com/]http://www.profitscraper.com[b]/[/b][/url], [url=http://skugrid.com/web/]http://skugrid.com/web/[/url]. Это решение предназначено для DropShipping`a с одной торговой площадки на другую, а именно: 1. Цена/Наличие товара Отслеживать и применять изменения всеx размещенных товаров на моем eBay UK акаунте, в соответствии ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо загрузить в интернет магазин на платформе Magento 100 товаров категории DIY Tools на английском языке. Информация о загружаемом продукте (будет предоставлена в формате Excel в виде ссылок на источник). Сбор сведений о продукте с дополнительных ресурсов ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад