Помощь в поиске удаленного сотрудника рекрутинг

Подбор персонала (HR)Закрыт3 заявки283 просмотра
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Нужна помощь в поиске и подборе личного удаленного ассистента/помощника для руководителя фирмы находящейся в Великобритании.

Подробности:

Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка.

Сфера деятельности - электронная коммерция.

Непосредственный руководитель говорит на русском языке.

  • График работы гибкий (не менее 8 часов в день с понедельника по пятницу).
  • Возможность работать в выходные дни по просьбе работодателя (оплачивается отдельно).
  • Своевременная оплата (1 раз в 2 недели). Требуется на долгосрочное сотрудничество.
  • Предоставляем подробные инструкции и обучение.
Обязанности:

  • Обслуживание и решение проблем с клиентами (ответы на емайлы).
  • Офомление заказов/возвратов,
  • Редактирование заголовков, спецификаций и описания товаров для интернет магазина.
  • Поиск и работа с поставщиками/перевозчиками.
  • Работа с таблицами Excel.
  • Поиск информации в интернете.
  • Сортировка инвойсов.
  • Размещение рекламы в Facebook и других соц.сетях.
  • Все задачи будут предоставляться в Bitrix24.
Требования:

  • Усидчивость, ответственность, пунктуальность, умение общаться с людьми.
  • Способность выполнять рутинную работу.
  • Компьютерные знания, достаточные для того, чтобы разобраться с заполнением документов, заказами
  • Английский язык - Письменная грамотность (разговорный не требуется)
  • Уверенный пользователь в Microsoft Excel.
  • Наличие WhatsApp для голосового общения.
  • Ежедневная отчетность.
  • Важно иметь быструю интернет-связь, чтобы оперативно отвечать на вопросы/делать звонки и т.д.
  • Выполнять задачи в установленный срок.
  • Желание получать новые знания и навыки, развиваться.
  • Одобренному на данную вакансию кандидату необходимо подписать NDA.
  • Разница во времени с GMT London максимум 3 часа.
  • Зарплата от 20.000 RUB в месяц.
Первая неделя - испытательный срок (оплата 50%).

ВНИМАНИЕ! Заявки без CV рассмотрены не будут!

7 лет назад
denioweb
40 летВеликобритания
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад