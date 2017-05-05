Помощь в поиске удаленного сотрудника рекрутинг

Нужно обзвонить преподавателей и пригласить их на работу в нашу школу Какого преподавателя мы ищем : преподаватель из Украины возраст - от 21 года оконченное высшее педагогическое/филологическое опыт работы преподавателем английского для взрослых - от 1 года готовность работать ...