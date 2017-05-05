Помощь в поиске удаленного сотрудника рекрутинг

Разработка скрипта для отдела по персоналу.Первый скрипт это входящий звонок и запись на собеседование. Второй скрипт —это холодный поиск кандидатов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в поиске и подборе личного удаленного ассистента/помощника для руководителя фирмы находящейся в Великобритании.
Подробности:
Необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка.
Сфера деятельности - электронная коммерция.
Непосредственный руководитель говорит на русском языке.
- График работы гибкий (не менее 8 часов в день с понедельника по пятницу).
- Возможность работать в выходные дни по просьбе работодателя (оплачивается отдельно).
- Своевременная оплата (1 раз в 2 недели). Требуется на долгосрочное сотрудничество.
- Предоставляем подробные инструкции и обучение.
- Обслуживание и решение проблем с клиентами (ответы на емайлы).
- Офомление заказов/возвратов,
- Редактирование заголовков, спецификаций и описания товаров для интернет магазина.
- Поиск и работа с поставщиками/перевозчиками.
- Работа с таблицами Excel.
- Поиск информации в интернете.
- Сортировка инвойсов.
- Размещение рекламы в Facebook и других соц.сетях.
- Все задачи будут предоставляться в Bitrix24.
- Усидчивость, ответственность, пунктуальность, умение общаться с людьми.
- Способность выполнять рутинную работу.
- Компьютерные знания, достаточные для того, чтобы разобраться с заполнением документов, заказами
- Английский язык - Письменная грамотность (разговорный не требуется)
- Уверенный пользователь в Microsoft Excel.
- Наличие WhatsApp для голосового общения.
- Ежедневная отчетность.
- Важно иметь быструю интернет-связь, чтобы оперативно отвечать на вопросы/делать звонки и т.д.
- Выполнять задачи в установленный срок.
- Желание получать новые знания и навыки, развиваться.
- Одобренному на данную вакансию кандидату необходимо подписать NDA.
- Разница во времени с GMT London максимум 3 часа.
- Зарплата от 20.000 RUB в месяц.
ВНИМАНИЕ! Заявки без CV рассмотрены не будут!
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