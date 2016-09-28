Удаленный ассистент в интернет магазин (англ.)

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В связи с расширением фирмы, необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка в интернет магазин, который находится в Великобритании.

Вся работа на английском языке.

Непосредственный руководитель говорит на русском языке.

Обязанности:

  • Обслуживание и решение проблем с клиентами  (ответы на емайлы). Удобная система ReplyManager с готовыми шаблонами для ответов.
  • Редактирование заголовков, спецификаций и описания товаров для интернет магазина.
  • Оформление возвратов товара от клиента на склад.
Требования:

Возможность работать в выходные дни. (Суббота, Воскресение)

  • Усидчивость, ответственность, умение общаться с людьми
  • Компьютерные знания, достаточные для того, чтобы разобраться с заполнением документов, заказами
  • Английский язык - Письменная грамотность(разговорный не требуется)
  • Английский на уровне Upper Intermediate - будет плюсом кандидату
  • Умение работать в Microsoft Excel.
  • Наличие Skype/Viber для голосового общения.
  • Наличие PayPal для оплаты труда.
  • Ежедневная отчетность.
  • Важно иметь хорошую интернет-связь, чтобы оперативно отвечать на вопросы/делать звонки и т.д.
  • Выполнять задачи в установленный срок.
  • Внимание к деталям
Просьба присылать CV.

Условия:

  • График работы гибкий
  • Оплата сдельная, своевременная (каждую неделю).
  • Требуется на долгосрочное сотрудничество.
  • Предоставляем подробные инструкции и обучение.
7 лет назад
denioweb
40 летВеликобритания
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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