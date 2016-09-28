Удаленный ассистент в интернет магазин (англ.)

Конструктор калькуляторов CalcExpert ищет менеджеров клиентского сервиса на долгосрочное сотрудничество! Что необходимо будет делать: 1. Проводить обзвон клиентов. 2. Презентовать наш продукт. 3. Помогать и создавать калькуляторы в нашем конструкторе (как работать с конструктором обязательно покажем). Оплата: предлагаем 150 р. ...
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В связи с расширением фирмы, необходим удаленный помощник (виртуальный ассистент) с отличным знанием английского языка в интернет магазин, который находится в Великобритании.
Вся работа на английском языке.
Непосредственный руководитель говорит на русском языке.
Обязанности:
- Обслуживание и решение проблем с клиентами (ответы на емайлы). Удобная система ReplyManager с готовыми шаблонами для ответов.
- Редактирование заголовков, спецификаций и описания товаров для интернет магазина.
- Оформление возвратов товара от клиента на склад.
Возможность работать в выходные дни. (Суббота, Воскресение)
- Усидчивость, ответственность, умение общаться с людьми
- Компьютерные знания, достаточные для того, чтобы разобраться с заполнением документов, заказами
- Английский язык - Письменная грамотность(разговорный не требуется)
- Английский на уровне Upper Intermediate - будет плюсом кандидату
- Умение работать в Microsoft Excel.
- Наличие Skype/Viber для голосового общения.
- Наличие PayPal для оплаты труда.
- Ежедневная отчетность.
- Важно иметь хорошую интернет-связь, чтобы оперативно отвечать на вопросы/делать звонки и т.д.
- Выполнять задачи в установленный срок.
- Внимание к деталям
Условия:
- График работы гибкий
- Оплата сдельная, своевременная (каждую неделю).
- Требуется на долгосрочное сотрудничество.
- Предоставляем подробные инструкции и обучение.
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