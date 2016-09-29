Формат XLSX конвертировать в XML

Необходимо ответить людям на сообщения по заданным шаблонам, всего около 200 человек. Что-то типа техподдержки в общем. Нужно отвечать на вопросы, связанные с заработком денег и убеждать людей сделать депозит в игре. Большинство по шаблону, но ...