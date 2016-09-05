Тестирование интернет магазина

Внимание! Только РФ ;так как магазин работает только по России;. 18+ - сайт секс-шопа, может содержать эротический контент. Необходимо проверить корректность работы операторов интернет магазина товаров для взрослых. Задание: 1. Зайти на сайтhttp://privatroom.ru 2. Выбрать от 1 до 3-х товаров общей стоимостью от 2000 до 15000р ;товары не с главной страницы, перейти в корзину и оформить заказ 3. В качестве региона доставки выбрать регион в котором Вы реально проживаете. Адрес можете ввести любой не обязательно свой, но обязательно реально существующий в вашем городе.. 4. Указать свой реальный работающий номер телефона. 5. Подтвердить заказ. Оплачивать ничего не нужно. 6. В течении часа на указанный вами номер позвонит оператор интернет-магазина. Самое важное: Вам необходимо по телефону подтвердить заказ и сыграть роль реального покупателя. Поинтересуйтесь сроками доставки, способами оплаты товара при получении ;наличными или можно картой; 7. От Вас мне необходим отчет вида - время создания заказа - время звонка - представился ли оператор - был ли вежлив - насколько грамотно ответил на ваши вопросы - ваши советы и рекомендации по улучшению работы магазина - оценка оператору по 10 бальной шкале Важно! Ваш заказ автоматически будет отменен через 24