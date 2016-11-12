Собрать список заводов по Казахстану

Необходимо собрать полный список заводов по производству строительных материалов по Казахстану. Материалы любые, начиная от сантехники и заканчивая кровлей. Но самое главное чтобы они были прямые производители строительных материалов. Для нас важна следующая информация: 1) Название завода (компании) 2) Что производят (список, если список большой можно написать одним словом сантехнические материалы) 3) Адрес 4) Ссылка на сайт 5) Контакты 6) email

Собрать информацию нужно в эксель файле

Напишите,пожалуйста, сроки и стоимость.

Спасибо,

Сырым