Собрать список заводов по Казахстану

Служба поддержкиЗавершен6 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо собрать полный список заводов по производству строительных материалов по Казахстану. Материалы любые, начиная от сантехники и заканчивая кровлей. Но самое главное чтобы они были прямые производители строительных материалов. Для нас важна следующая информация: 1) Название завода (компании) 2) Что производят (список, если список большой можно написать одним словом сантехнические материалы) 3) Адрес 4) Ссылка на сайт 5) Контакты 6) email

Собрать информацию нужно в эксель файле

Напишите,пожалуйста, сроки и стоимость. 

Спасибо,

Сырым 

7 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
aleksei88
Алексей 
35 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
51 отзыв(-6)
7 лет назад
$4
1 день
Работа была выполнена на 10+! Все отлично! Рекомендую!
Все хорошо, спасибо.
  • Похожие заказы

  • Обзвонить клиентов

    $230

    Требуется обзвонить и проконсультировать клиентов интернет магазина по продаже электроники. IP телефония предоставляется. Только Россия. Наличие гарнитуры, отсутствие посторонних звуков (лай собак, крики детей и т.д.) Удаленно. 2/2, по 12 часов с 10:00 до 22:00 по МСК ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Трепетно прозвонить 30 человек и предложить им услугу бухгалтерии

    Требуется трепетный разговор с 30 людьми из круга потенциальных клиентов и предложение им услуги бухгалтерии. Необходимы навыки продаж и эмоционального общения. Каждый разговор - около 10 минут, возможны квесты по переключению с секретаря на руководителя. ...

    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Позвонить в компанию в США и получить контакт менеджера.

    Собственно сабж. Есть две компании в США, с англоговорящим суппортом, нужно позвонить к ним и узнать контакты менеджера который отвечает за определенную часть работы, пообщаться с этим менеджером и получить онлайн контакт, емэйл/скайп.  за подробностями в ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит входящих звонков

    Добрый день! Требуется прослушать записи входящих звонков на сайт и посчитать количество целевых звонков. По тому, что считать целевым звонком - будет небольшая инструкция. Как правило целевые звонки - когда интересуются актуальной продукцией, все остальные не целевые. Общий ...

    Служба поддержки35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по e-mail рассылкам

    Требуется специалист по e-mail рассылкам Есть база подписчиков более чем на 1 000 000 адресов. Необходимо будет запустить рассылки e-mail писем Можно делать все на Ваше усмотрение - менять e-mail отправителей и т.д.  Главное требование - попадание ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Взять интервью у нескольких человек.

    $16

    Требуется человек с  опытом работы журналистки.  Требуется взять интервью через соц сети. Тематика:  -Интервью для женского/детского/семейного портала - Интервьюировать молодых мам, которые занимаются бизнесом или ведут творческую деятельность.  С мамами мы договариваемся сами) Мы даем краткую информацию о человеке, вам нужно ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Решение технических задач

    Приветствую! Ищем человек для решения ряда технических задач по сайтам, следующего формата : 1) Установка кода виджета на различные CMS 2) Проведение простых правок по сайту (изменение и корректировка блоков) 3) Ряд других задач Для оперативной связи оставляйте skype

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проверка работы операторов

    Нужно проверить работу операторов сайта. Желателен опыт подобной работы.    Необходимо:   - прослушать 30-40 штук аудиозаписей телефонных звонков и разговоров операторов;   - проверить, что оператор верно принял звонок: оформил его в админке как заказ + вежливое и корректное общение ...

    Служба поддержки24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад