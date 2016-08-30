Трепетно прозвонить 30 человек и предложить им услугу бухгалтерии

Требуется трепетный разговор с 30 людьми из круга потенциальных клиентов и предложение им услуги бухгалтерии. Необходимы навыки продаж и эмоционального общения. Каждый разговор - около 10 минут, возможны квесты по переключению с секретаря на руководителя. Цель - добиться узнаваемости компании и услуги, выявить потребности, подготовить человека ко встрече с менеджером. По итогам общения занести все в таблицу. Телефония предоставляется. В зависимости от уровня коммуникабельности готовы платить очень хорошие деньги за каждый звонок.