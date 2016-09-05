Создать почтовую рассылку

1. Предложить ХОРОШИЙ БЕСПЛАТНЫЙ сервис почтовых рассылок

2. Я создаю там мой аккаунт

3. Вы в этом аккаунте создаете рассылку, на которую будут подписываться через поп-ап окно моего сайта (см его на сайте жадан.укр)

Первое письмо рассылки приходит сразу после подписки - в нем ссылка на книгу-подарок.

Вы красочно, грамотно и привлекательно оформляете первое письмо, в котором также содержаться ссылки на мои статьи на сайте с картинками и немного текста из статей, а также ссылки на мои постоянно действующие программа психотерапии + мои контактные данные.

4*. Если Вы еще и программист, то подключаете рассылку к поп-ап окну.

Условия оплаты: после проверки работы рассылки. Если Вы не программист, параллельно будет нанят другой работник. Задержки с оплатой не будет.

Если рассылка будет создана в короткие сроки и качественно, грамотно, то возможно дальнейшее сотрудничество.