Нужны операторы в аренду

Собственно сабж. Есть две компании в США, с англоговорящим суппортом, нужно позвонить к ним и узнать контакты менеджера который отвечает за определенную часть работы, пообщаться с этим менеджером и получить онлайн контакт, емэйл/скайп. за подробностями в ...