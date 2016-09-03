Нужны операторы в аренду

Требуется обзвонить и проконсультировать клиентов интернет магазина по продаже электроники. IP телефония предоставляется. Только Россия. Наличие гарнитуры, отсутствие посторонних звуков (лай собак, крики детей и т.д.) Удаленно. 2/2, по 12 часов с 10:00 до 22:00 по МСК ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для удобства и автоматизации обзвон будет производится через нашу систему Oktell.
Обучим, все покажем.
Потребуется только гарнитура и интернет.
Ничего придумывать не нужно, скрипт разговора будет перед операторами.
Звонки хоть и исходящие, но требуется простое информирование клиентов.
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