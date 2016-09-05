Сделать скриншоты приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appkode.pga

Нужно установить приложение на мобильное устройство и сделать скриншоты каждого этапа

и прислать их мне

Если в приложении что-то не удобно или глючит - описать это в двух словах с выделением на скриншотах и написать как было бы удобно