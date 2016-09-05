Требуется обзвонить 30 компаний

[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appkode.pga]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appkode.pga[/url] Нужно установить приложение на мобильное устройство и сделать скриншоты каждого этапа и прислать их мне Если в приложении что-то не удобно или глючит - описать это в двух словах с выделением на скриншотах и написать как было ...