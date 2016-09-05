Требуется обзвонить 30 компаний

Служба поддержкиЗакрыт3 заявки302 просмотра
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Необходимо обзвонить 30 компаний и узнать о том о стоимости и сроках производства ящиков-накопителей.Вам необходимо базу найти Самостоятельно 

Отчет в Excel. 

На обзвон вам потребуется примерно 3 часа. 

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - Viber? WhatsApp? скайп? ICQ?

Спасибо!

7 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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