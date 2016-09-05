1. Предложить ХОРОШИЙ БЕСПЛАТНЫЙ сервис почтовых рассылок 2. Я создаю там мой аккаунт 3. Вы в этом аккаунте создаете рассылку, на которую будут подписываться через поп-ап окно моего сайта (см его на сайте жадан.укр) Первое письмо рассылки ...
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Необходимо сделать e-mail рассылку по существующей базе с приглашением на мастер-класс так, чтобы письма не попали в СПАМ, а точно дошли. База менее 4 000 человек.
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