Сделать e-mail рассылку

Служба поддержкиЗакрыт7 заявок282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать e-mail рассылку по существующей базе с приглашением на мастер-класс так, чтобы письма не попали в СПАМ, а точно дошли. База менее 4 000 человек.

7 лет назад
MySchool
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rifon631
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$23
1 день
  • Похожие заказы

  • Создать почтовую рассылку

    $10

    1. Предложить ХОРОШИЙ БЕСПЛАТНЫЙ сервис почтовых рассылок 2. Я создаю там мой аккаунт 3. Вы в этом аккаунте создаете рассылку, на которую будут подписываться через поп-ап окно моего сайта (см его на сайте жадан.укр) Первое письмо рассылки ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется обзвонить 30 компаний

    Необходимо обзвонить 30 компаний и узнать о том о стоимости и сроках производства ящиков-накопителей.Вам необходимо базу найти Самостоятельно  Отчет в Excel.  На обзвон вам потребуется примерно 3 часа.  Оплата почасовая - 80 рублей в час. Также напишите удобный способ ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать скриншоты приложения

    [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appkode.pga]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.appkode.pga[/url]  Нужно установить приложение на мобильное устройство и сделать скриншоты каждого этапа и прислать их мне Если в приложении что-то не удобно или глючит - описать это в двух словах с выделением на скриншотах и написать как было ...

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны операторы в аренду

    Для удобства и автоматизации обзвон будет производится через нашу систему Oktell. Обучим, все покажем. Потребуется только гарнитура и интернет. Ничего придумывать не нужно, скрипт разговора будет перед операторами. Звонки хоть и исходящие, но требуется простое информирование клиентов.

    Служба поддержки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать список заводов по Казахстану

    Необходимо собрать полный список заводов по производству строительных материалов по Казахстану. Материалы любые, начиная от сантехники и заканчивая кровлей. Но самое главное чтобы они были прямые производители строительных материалов. Для нас важна следующая информация: 1) Название завода (компании) ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Трепетно прозвонить 30 человек и предложить им услугу бухгалтерии

    Требуется трепетный разговор с 30 людьми из круга потенциальных клиентов и предложение им услуги бухгалтерии. Необходимы навыки продаж и эмоционального общения. Каждый разговор - около 10 минут, возможны квесты по переключению с секретаря на руководителя. ...

    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Позвонить в компанию в США и получить контакт менеджера.

    Собственно сабж. Есть две компании в США, с англоговорящим суппортом, нужно позвонить к ним и узнать контакты менеджера который отвечает за определенную часть работы, пообщаться с этим менеджером и получить онлайн контакт, емэйл/скайп.  за подробностями в ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит входящих звонков

    Добрый день! Требуется прослушать записи входящих звонков на сайт и посчитать количество целевых звонков. По тому, что считать целевым звонком - будет небольшая инструкция. Как правило целевые звонки - когда интересуются актуальной продукцией, все остальные не целевые. Общий ...

    Служба поддержки35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по e-mail рассылкам

    Требуется специалист по e-mail рассылкам Есть база подписчиков более чем на 1 000 000 адресов. Необходимо будет запустить рассылки e-mail писем Можно делать все на Ваше усмотрение - менять e-mail отправителей и т.д.  Главное требование - попадание ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад