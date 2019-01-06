Написать простой майнер
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
6 лет назад
Мне нравится занимается этим и по этому я создаю уникальный код для своей работы, люблю писать с нуля чтоб не использовать чужие шалоны.
Имею опыт работы с cms Wordpress, Joomla, OpenCart.
Работаю с языками:
Верстки HTML5+CSS3,
Веб программирования JavaScript и PHP
Выполняю заказы в срок!
email - [email protected]
Написать простой майнер
Программа должна быть на андроид и поддерживать все версии от 4.4 В программе должна быть возможность автопостинга видео и фото. Подробное ТЗ в личку
Нужен скрипт, со встроенным калькулятором который будет делать следующее: 1) парсит коэффициенты на 2 исхода с 2 сайтов и сравнивает их например каждые 5 секунд, добавление матчей должно быть вручную 2) если есть ...