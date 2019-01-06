Rifon631

Андрей Адамский Rifon631

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Уникальная верстка HTML, CSS, PHP

Мне нравится занимается этим и по этому я создаю уникальный код для своей работы, люблю писать с нуля чтоб не использовать чужие шалоны.

Имею опыт работы с cms Wordpress, Joomla, OpenCart.

Работаю с языками:

Верстки HTML5+CSS3,

Веб программирования JavaScript и PHP

Выполняю заказы в срок! 

email - [email protected]