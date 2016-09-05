Поиск людей на сайтах знакомств

Работа заключается в поиске и подборе подходящих вариантов для знакомства с людьми по указанным характеристикам.

Я даю характеристики человека: страна, город, рост, возраст и т.д. Нужно найти человека на сайтах знакомств, близкого по описанию и вступить с ним в переписку. Написать ему суть предложения и если он согласен, то получить телефон и эл. почту для дальнейшей работы. Эти данные я у вас куплю. Подробнее могу по почте или скайпу.