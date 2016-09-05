Специалист для решения вопросов клиентов

Ищем человека, который разбирается в технических вопросах для помощи нашим клиентам

Работа ведется в скайпе, клиенты присылают вопросы в тексе

Какие будут задачи?

Самое главное – Оперативные и подробные ответы на каждый вопрос, который отправил клиент. Если вопрос непонятен – всегда можно уточнить у наших специалистов, которые подскажут как сделать

Очень важно действительно решать вопросы клиентов и вести нормальное вежливое общение

Ждем ваших откликов!

Оставляйте свой скайп для опреративной связи