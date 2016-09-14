Холодный обзвон по Вашей актуальной базе организаций СПБ и МСК

Служба поддержкиЗакрыт4 заявки242 просмотра
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Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение мероприятия под-ключ)

Второе предложение: Организация и проведение деловых мероприятий в Санкт-Петербурге (для организаций из других регионов)

7 лет назад
GlobalEvents
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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