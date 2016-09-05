Нужно обзвонить базу в 500 номеров и назначить деловые встречи,направленные на продажу.

Оплата

- 10 000 руб оклад + 500 руб за теплую встречу

Обязательно подавать заявку здесь

Сфера:

Интернет-маркетинг: создание сайтов, настройка рекламных кампаний, интеграция сложных технических решений. Наш сайт ypfirm.ru

Срок:

- Не более 10 рабочих дней

Предложение для потенциальных клиентов:

- профессиональный сайт всего за 35к + Яндекс Директ вподарок

- профессиональный промо-ролик всего за 15к

Коммерческие готовы, предоставим

Порядок работы

- лиды (исходящие) нужно заводить в нашем Битрикс24

- звонить можно через любую систему, через любой номер, НО нужна возможность прослушивать все совершенные звонки

География

- обзвон по Хабаровску

- фрилансер может быть откуда угодно, но желательно поближек часовому поясу +7 от Москвы

База:

- база есть, но приветствуются советы по сбору/актуализации

- в условия «500 номеров» входят ТОЛЬКО те номера, докоторых по факту удалось дозвониться

Скрипты

- есть наработки, но нужно будет составить вместе

- скрипт можно составить в сервисе www.scriptdesigner.ru, если естьжелание

Требования к Исполнителю

- желателен опыт в сфере интернет-маркетинга

- обязателен опыт продаж через холодные звонки и наличиеотзывов