Нужно ответить людям на сообщения

Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение мероприятия под-ключ) Второе предложение: Организация и проведение деловых мероприятий в Санкт-Петербурге (для организаций из других регионов)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ответить людям на сообщения по заданным шаблонам, всего около 200 человек.
Что-то типа техподдержки в общем. Нужно отвечать на вопросы, связанные с заработком денег и убеждать людей сделать депозит в игре. Большинство по шаблону, но и от себя тоже приветствуется.
Всего около 300 сообщений.
Если все норм, можем обсудить и на постоянной основе.
Оплата приличная, договоримся.
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