Нужно ответить людям на сообщения

Необходимо ответить людям на сообщения по заданным шаблонам, всего около 200 человек.

Что-то типа техподдержки в общем. Нужно отвечать на вопросы, связанные с заработком денег и убеждать людей сделать депозит в игре. Большинство по шаблону, но и от себя тоже приветствуется.

Всего около 300 сообщений.

Если все норм, можем обсудить и на постоянной основе.

Оплата приличная, договоримся.