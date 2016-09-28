Требуется менеджер клиентского сервиса

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Конструктор калькуляторов CalcExpert ищет менеджеров клиентского сервиса на долгосрочное сотрудничество!
Что необходимо будет делать:
1. Проводить обзвон клиентов.
2. Презентовать наш продукт.
3. Помогать и создавать калькуляторы в нашем конструкторе (как работать с конструктором обязательно покажем).
Оплата: предлагаем 150 р. за каждый созданный калькулятор для клиента + оплата за каждый звонок + оплата за объем.
Средний доход - 25-30 тыс. рублей.
Если Вы коммуникабельны, целеустремленны, настойчивы, хотите развиваться вместе с нами и зарабатывать - пишите!
Просьба в заявке указывать любой опыт Вашей работы.
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