Требуется менеджер клиентского сервиса

Конструктор калькуляторов CalcExpert ищет менеджеров клиентского сервиса на долгосрочное сотрудничество!

Что необходимо будет делать:

1. Проводить обзвон клиентов.

2. Презентовать наш продукт.

3. Помогать и создавать калькуляторы в нашем конструкторе (как работать с конструктором обязательно покажем).

Оплата: предлагаем 150 р. за каждый созданный калькулятор для клиента + оплата за каждый звонок + оплата за объем.

Средний доход - 25-30 тыс. рублей.

Если Вы коммуникабельны, целеустремленны, настойчивы, хотите развиваться вместе с нами и зарабатывать - пишите!

Просьба в заявке указывать любой опыт Вашей работы.