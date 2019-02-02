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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Глубина мысли и жизненный опыт. Всегда буду обращаться. Спасибо Сергей! Это тот случай когда я нашел то что искал: мудрого советника.
Ответный отзыв
Рад знакомству с этим человеком! Легкий в общении и креативно мыслящий. Четкая постановка задачи. Оплата без задержки. Всегда приятно работать с такими людьми!
$10
10 баллов
5 лет назад
Работа была выполнена качественно и очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата без проблем.