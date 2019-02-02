SergKonstantinov

Сергей SergKonstantinov

 
51 годРоссия/Тамбов
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Восстановление старых фотографий.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Помощь в разработке системы контроля и мотивации
Глубина мысли и жизненный опыт. Всегда буду обращаться. Спасибо Сергей! Это тот случай когда я нашел то что искал: мудрого советника.
Рад знакомству с этим человеком! Легкий в общении и креативно мыслящий. Четкая постановка задачи. Оплата без задержки. Всегда приятно работать с такими людьми!
Ответный отзыв
Sonya_neg
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перенести рисунки из поинта в ворд
Работа была выполнена качественно и очень быстро. Рекомендую.
Хороший заказчик. Оплата без проблем.
Ответный отзыв