Помощь в разработке системы контроля и мотивации

Я не люблю наказывать. Считаю что это демотивирует. И на контроль мало времени. Но тогда происходит некоторая недисциплинированность, иногда слегка "расползается" система. То есть люди не переживают особо если не выполнили задачу. Держится все на том что беру на работу в основном в сотрудники процессников и результативников, которые сами по себе любят делать все хорошо.

Я задумал автоматизацию контроля и стимуляции. То есть в СРМ, если не ответили вовремя на звонок или не обработали лид и тд .... то автоматически уходит сообщение бухгалтеру и это стоит сотруднику например 200р из премии. Но перед начислением зарплаты все сотрудники могут посмотреть свои минус уведомления и написать объяснительную на каждую такую минусовку. Тогда минуса с премии не будет. Эти объяснительные никто читать не будет. Времени на это нет. Написание объяснительной это как мера наказания. И нужно поставить лимит, у кого очень много объяснительных может быть уволен. (определить количество)

Ваша задача: Высказать свое мнение об этой системе. Будет ли эффективна, будет ли мотивировать или демотивировать. Какие слабые места, какие сильные. Как устранить слабые места. Может быть предложить что то другое, похожее или откорректировать этот вариант. Если оставить этот вариант, то решить как это переработать так что бы воспринималась сотрудниками не как появление системы наказания. А как появление системы учета для начисления премий. Предложить решение как быть что бы не демотивировать. Вечная проблема: если урезать премию, например, в структуре зарплаты 5000р премии. Если удержать 2000р из премии и дать только 3000р, то сотрудник воспринимает это не как премия в 3000р, а как лишение его 2000р. То есть премию сотрудник воспринимает как обязательную часть зарплаты, а не как дополнительная доплата за выдающиеся результаты.

До сих пор я вообще наказания не применял. Больше полагался на уважительное доброе отношение к сотрудникам. Люди сами очень переживают если что то не так. Но все же, с разрастанием фирмы, появилось ощущение что, что то такое нужно. Потому что появились случаи злоупотребления моим хорошим отношением.

Так же хочу что бы при переходе процесса от одного сотрудника к другому, следующий мог выставить оценку предыдущему. И неуд так же уходил бухгалтеру... Контроль сотрудников сотрудниками.

В каком виде ожидаю работу от вас? Мне кажется что это должен быть документ в виде положения о новой системе начисления премий. На 1 стр. А4. Где будет может какая то схемка или рисунок и текст. Возможно часть текста для меня, а часть для сотрудников, который я передам сотрудникам. Задача что бы они восприняли эту идею без страха, с интересом. Что бы выглядело это как игра, а не как система наказаний и лишений.

Конечная цель - повысить дисциплину и ответственность сотрудников.