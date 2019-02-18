Помочь с идентификацией яндекс кошелька

Добрый день Ищу контент-менеджера для разовой работы на инфо-портале по технологиям/мобильным и тд. Детальные инструкции распишу в личку. В двух слова, 1) Нужно удалить в статьях активные ссылки через кнопку на панели редактора. 2) Перенести со старого сайта на ...