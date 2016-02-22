Баннеры под медийные сайты

$15
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Завершен1 заявка103 просмотра

4 баннера html5,

EN язык, размер до 150кб.

урлы сайтов дам в личку.

HTML
9 лет назад
webstars
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mony
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Отлично рисует баннеры. Задачу понимает сразу. рекомендую.
Честный заказчик. Оплата за проделанную работу моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mony
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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