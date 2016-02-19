Нужно нарисовать баннеры для проекта доставки цветов. Баннеры для гл.страницы сайта http://iflorica.ru/. Размеры баннеров 825*295 (где именно предполагается их расположить - см. во вложении - показываются в центра, один сменяет другой). Оба баннера должны вызывать яркие ...
Изготовление баннера для вэб сайта
Нужно сделать графический баннер Contact Us на любую текстовую страницу сайта. (расширение jpg or gif).
Например сюда https://www.goldenflamingo.us/en/expansion/Invitation/
или сюда https://www.goldenflamingo.us/en/education/russian-gold-coins/
Наши корпоративные цвета синий-281с-PanTone и белый. Но их в данном случае использовать не обязательно. Сами решайте.
Размеры: Не более150pxl по высоте. Если получиться сделать Уже 150 pxl, можно сделать и Уже. В длину 640. Углы можно скруглять. Можно в дизайн ввести «выносные» элементы. «Вес» должен быть минимально возможным, до 30 кб
FOR ORDERS & INQUIRIES
Contact Us
Введите в дизайн баннера фотку\картинку (ки)\графику. Сами придумайте какую (ие). Она должна побуждать обратиться и одновременно подспудно вызывая доверие к компании. И быть оригинальной, не избитой. И собственно номер тел и эл. адрес:
1.866.965.6869
customerservice @ goldenflamingo. us
Опцион: Если позволит место, введите адреса:
312-7368 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 8H9
896-7378 Yonge Street, Toronto, ON L4J 8H9
Опцион: можете предложить легкую анимацию (расширение gif)
ОПЛАТА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ MONEYGRAM ПО ПРИНЯТИЮ РАБОТЫ. Работа должна быть сдана в основном расширении и в редактируемом. Стоимость $10 перевод за наш счет.
Заявки фрилансеров
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