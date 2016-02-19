Изготовление баннера для вэб сайта

Нужно сделать графический баннер Contact Us на любую текстовую страницу сайта. (расширение jpg or gif).

Например сюда https://www.goldenflamingo.us/en/expansion/Invitation/

или сюда https://www.goldenflamingo.us/en/education/russian-gold-coins/

Наши корпоративные цвета синий-281с-PanTone и белый. Но их в данном случае использовать не обязательно. Сами решайте.

Размеры: Не более150pxl по высоте. Если получиться сделать Уже 150 pxl, можно сделать и Уже. В длину 640. Углы можно скруглять. Можно в дизайн ввести «выносные» элементы. «Вес» должен быть минимально возможным, до 30 кб

FOR ORDERS & INQUIRIES

Contact Us

Введите в дизайн баннера фотку\картинку (ки)\графику. Сами придумайте какую (ие). Она должна побуждать обратиться и одновременно подспудно вызывая доверие к компании. И быть оригинальной, не избитой. И собственно номер тел и эл. адрес:

1.866.965.6869

customerservice @ goldenflamingo. us

Опцион: Если позволит место, введите адреса:

312-7368 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 8H9

896-7378 Yonge Street, Toronto, ON L4J 8H9

Опцион: можете предложить легкую анимацию (расширение gif)

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ MONEYGRAM ПО ПРИНЯТИЮ РАБОТЫ. Работа должна быть сдана в основном расширении и в редактируемом. Стоимость $10 перевод за наш счет.