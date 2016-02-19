Изготовление баннера для вэб сайта

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Нужно сделать графический баннер Contact Us на любую текстовую страницу сайта. (расширение jpg or gif).

Например сюда  https://www.goldenflamingo.us/en/expansion/Invitation/

или сюда https://www.goldenflamingo.us/en/education/russian-gold-coins/

 Наши корпоративные цвета синий-281с-PanTone и белый. Но их  в данном случае использовать не обязательно. Сами решайте.

Размеры: Не более150pxl по высоте. Если получиться сделать Уже 150 pxl, можно сделать и Уже. В длину 640. Углы можно скруглять. Можно в дизайн ввести «выносные» элементы.  «Вес» должен быть минимально возможным, до 30 кб

FOR ORDERS & INQUIRIES

Contact Us

Введите в дизайн баннера фотку\картинку (ки)\графику. Сами придумайте какую (ие). Она должна побуждать обратиться и одновременно подспудно вызывая доверие к компании. И быть оригинальной, не избитой. И собственно номер  тел и эл. адрес:

 1.866.965.6869

customerservice @ goldenflamingo. us

Опцион: Если позволит место, введите адреса:

312-7368 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 8H9

896-7378 Yonge Street, Toronto, ON L4J 8H9

Опцион: можете предложить легкую анимацию (расширение gif)

ОПЛАТА ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ MONEYGRAM ПО ПРИНЯТИЮ РАБОТЫ. Работа должна быть сдана в основном  расширении и в редактируемом. Стоимость $10 перевод за наш счет.

9 лет назад
Flamant
Борис 
62 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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