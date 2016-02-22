Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США: 1)27 марта - Пасха 2)8 мая - День Матери 3)4 июля - День ...
Сделать банеры на рекламу adwords.google
Добрый день! Нам нужны банеры на рекламу adwords.google НЕ АНИМАЦИЯ ...... ПРОСТО КАРТИНКА
Типы файлов
Форматы GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP
Макс. размер 150 КБ
Размеры объявлений
Квадрат и прямоугольник
200 × 200 Малый квадрат
240 × 400 Вертикальный прямоугольник
250 × 250 Квадрат
250 × 360 Тройное широкоэкранное объявление
300 × 250 Встраиваемый прямоугольник
336 × 280 Большой прямоугольник
580 × 400 Netboard
Небоскреб
120 × 600 Небоскреб
160 × 600 Широкий небоскреб
300 × 600 Объявление на половину страницы
300 × 1050 Вертикальное расположение
в двух вариантах по двум тематиках (все более детально при переписке)
Заявки фрилансеров
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