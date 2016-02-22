Сделать банеры на рекламу adwords.google

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Типы файлов

Форматы GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP

Макс. размер 150 КБ

Размеры объявлений

Квадрат и прямоугольник

200 × 200 Малый квадрат

240 × 400 Вертикальный прямоугольник

250 × 250 Квадрат

250 × 360 Тройное широкоэкранное объявление

300 × 250 Встраиваемый прямоугольник

336 × 280 Большой прямоугольник

580 × 400 Netboard

Небоскреб

120 × 600 Небоскреб

160 × 600 Широкий небоскреб

300 × 600 Объявление на половину страницы

300 × 1050 Вертикальное расположение

в двух вариантах по двум тематиках (все более детально при переписке)