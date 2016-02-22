Сделать банеры на рекламу adwords.google

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок210 просмотров

Добрый день! Нам нужны банеры на рекламу adwords.google  НЕ АНИМАЦИЯ ...... ПРОСТО КАРТИНКА

Типы файлов  

Форматы GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP

Макс. размер 150 КБ

Размеры объявлений  

Квадрат и прямоугольник  

200 × 200 Малый квадрат

240 × 400 Вертикальный прямоугольник

250 × 250 Квадрат

250 × 360 Тройное широкоэкранное объявление

300 × 250 Встраиваемый прямоугольник

336 × 280 Большой прямоугольник

580 × 400 Netboard

Небоскреб  

120 × 600 Небоскреб

160 × 600 Широкий небоскреб

300 × 600 Объявление на половину страницы

300 × 1050 Вертикальное расположение

в двух вариантах по двум тематиках (все более детально при переписке)

9 лет назад
Doctor-Les
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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