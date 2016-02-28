Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США: 1)27 марта - Пасха 2)8 мая - День Матери 3)4 июля - День ...
Стильный статический баннер на туристическую тему, в 2-х размерах
Нужно придумать концепцию, текст и нарисовать стильный статический баннер для раздела «Туры на майские» http://www.otpusk.com/info/mayday/ в размерах 240×600 и 600×180. Формат PNG, JPG или HTML. Баннер будет использоваться внутри сайтов компании (www.otpusk.com и www.turpravda.com) для рекламы раздела сайта.
Суть раздела «Туры на майские» — подборка предложений отдыха на майские праздники. В разделе представлены туры трех типов:
— пляжные
— экскурсионные
— туры по Украине
Желательно упомянуть это на баннере.
Пример баннера, который мы приняли для аналогичного новогоднего раздела.
Конечный срок сдачи работы — 2 дня (вечер пятницы).
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