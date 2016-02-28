Стильный статический баннер на туристическую тему, в 2-х размерах

Нужно придумать концепцию, текст и нарисовать стильный статический баннер для раздела «Туры на майские» http://www.otpusk.com/info/mayday/ в размерах 240×600 и 600×180. Формат PNG, JPG или HTML. Баннер будет использоваться внутри сайтов компании (www.otpusk.com и www.turpravda.com) для рекламы раздела сайта.

Суть раздела «Туры на майские» — подборка предложений отдыха на майские праздники. В разделе представлены туры трех типов:

— пляжные

— экскурсионные

— туры по Украине

Желательно упомянуть это на баннере.

Пример баннера, который мы приняли для аналогичного новогоднего раздела.

Конечный срок сдачи работы — 2 дня (вечер пятницы).