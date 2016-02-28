Стильный статический баннер на туристическую тему, в 2-х размерах

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок249 просмотров

Нужно придумать концепцию, текст и нарисовать стильный статический баннер для раздела «Туры на майские» http://www.otpusk.com/info/mayday/ в размерах 240×600 и 600×180. Формат PNG, JPG или HTML. Баннер будет использоваться внутри сайтов компании (www.otpusk.com и www.turpravda.com) для рекламы раздела сайта. 

Суть раздела «Туры на майские» — подборка предложений отдыха на майские праздники. В разделе представлены туры трех типов:

— пляжные

— экскурсионные

— туры по Украине

Желательно упомянуть это на баннере. 

Пример баннера, который мы приняли для аналогичного новогоднего раздела.

Конечный срок сдачи работы — 2 дня (вечер пятницы).

HTML
9 лет назад
xeops
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Ольга очень быстрая, отзывчивая, обязательная, молодец. Сотрудничать приятно. Рекомендую!
Все отлично. Четкое ТЗ, правки по существу, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Праздничные баннеры-открытки, 7шт.

    $140

    Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в  2016 году праздники в США: 1)27 марта - Пасха 2)8 мая - День Матери 3)4 июля - День ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Простой баннер

    Нужно в ближайшее время сделать простой баннер с заданным текстом (в 2-х языковых версиях). Оставьте скайп и уточните, что можете начать работу сейчас, а также укажите цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать 5 баннеров

    $15

    Текст для баннеров дадим.  Размер - 1360х410 У одного из них - просьба поменять на уже имеющемся девушку.  Тематика - бассейны Также нужно 3 иконки, вида как ниже ссылка. Для разделов Сборные ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Корректировка изображения

    В прикрепленном файле нужно убрать все слова, и на их месте вставить новые, а именно (ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ПОВАР, а чуть ниже, Кулинарный канал).

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать банеры на рекламу adwords.google

    $10

    Добрый день! Нам нужны банеры на рекламу adwords.google  НЕ АНИМАЦИЯ ...... ПРОСТО КАРТИНКА Типы файлов   Форматы GIF, JPG, PNG, SWF, ZIP Макс. размер 150 КБ Размеры объявлений   ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать баннер

    Нужно сделать один статический баннер 1600x400 по четкому ТЗ. Из нескольких видео нужно будет качественно вырезать портреты участников, закомпоновать на баннер, Обработать в определенной цветовой гамме, добавить логотип, сделать пару вариантов размещения. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • FLASH Баннер

    Необходимо создать один FLASH баннер в трех разных размерах (728x90, 200x300, 240x400) рассматриваться будут только те, кто выполнял подобные работы и может показать.

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изготовление баннера для вэб сайта

    Нужно сделать графический баннер Contact Us на любую текстовую страницу сайта. (расширение jpg or gif). Например сюда  https://www.goldenflamingo.us/en/expansion/Invitation/ или сюда https://www.goldenflamingo.us/en/education/russian-gold-coins/  Наши корпоративные цвета синий-281с-PanTone и белый. Но их  в данном случае ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад