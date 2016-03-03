Простой баннер

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Завершен15 заявок377 просмотров

Нужно в ближайшее время сделать простой баннер с заданным текстом (в 2-х языковых версиях). Оставьте скайп и уточните, что можете начать работу сейчас, а также укажите цену.

9 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
9 лет назад
$3
1 день
Все отлично!
Рада была сотрудничеству. Понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
9 часов назад
9 лет назад
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