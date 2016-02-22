Баннер 234х60 до 30 кб gif

Добрый день!

Нужно сделать несколько банеров- размер указан в заголовке.

На тему шампуни и мыла ручной работы, сыворотки для лечения волос

Дам ссылку где будут крутиться, покажу конкурентов, ваши банеры должны быть на порядок лучше!

Да, размер еще будет 234х50, до 30 кб,

Указывайте ваши цены на исполнение и сроки.

При успешном выполнении заказа - возможно сотрудничество на постоянной основе.