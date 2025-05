Для сайта требуются 4 баннера на главную страницу сайта. Тематика магазин бредовых товаров, wargaming, WORLD of WARPLANES, WORLD of WARSHIPS, WORLF of TANKS! За основу баннеров брать с сайта шаблона

http://mediastore.simpla-template.org.ua/

http://mediastore.simpla-template.org.ua/design/mediastore/images/3.jpg

http://mediastore.simpla-template.org.ua/design/mediastore/images/2.jpg

http://mediastore.simpla-template.org.ua/design/mediastore/images/1.jpg

http://mediastore.simpla-template.org.ua/design/mediastore/images/0.jpg

так как шаблон именно такой! Нужно изменить только баннеры.

Для подачи заявки необходимо иметь в портфолио работы с подходящей тематикой.

Бюджет от 10 до 15 $ Рассмотрю корректировки в цене!